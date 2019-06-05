Эксперт рассказал о мощном стрессе у сдающих ЕГЭ выпускников

Москва, , 16:00 — REGNUM Стресс выпускников российских школ во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) связан с неуверенностью в своём будущем и возможности обеспечить себя в случае плохих результатов. Об этом сообщил председатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий 5 июня на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт рассказал, что 40 лет работает в школе, и сталкивался с переживаниями учеников перед выпускными экзаменами и в прежние годы. Одна сейчас ситуация усугубилась.

«Принципиально в массовом сознании изменились представления о роли этого экзамена. Не было раньше такого, что ты не сдал экзамен и на этом кончилось всё. Не было такого, что ты не поступил в институт и кончилась твоя жизнь. Сейчас у многих родителей это в головах. У школьников боязнь: а куда они пойдут? Мне часто выпускники говорят, что у них нет уверенности, что они смогут зарабатывать на жизнь, что у них будет нормальная жизнь, нормальный заработок, нормальная работа. Это тяжело сказывается и на восприятии ЕГЭ», — сообщил Луховицкий.

При этом специалист отметил, что ЕГЭ проще сдать, чем классические экзамены. Так, к экзаменам по русскому языку или математике подготавливает программа еще 9−10 классов.

Немалую роль в повышенном стрессе выпускников играет и поведение педагогов, которые следят за проведением ЕГЭ. Система, по мнению Луховицкого, выстроена так, чтобы создать максимальный стресс у детей.

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