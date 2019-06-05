Пациенту в Чувашии удалили опухоль весом 20 кг

Чебоксары, , 15:35 — REGNUM В Чувашии в Республиканском клиническом онкологическом диспансере удалили злокачественную опухоль у мужчины. Новообразование превышало 20 кг, в результате пациент не мог самостоятельно передвигаться. В настоящее время состояние пациента удовлетворительное, сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве.

Заместитель главного врача онкодиспансера по хирургической помощи Владимир Каров отмечает, что у пациента была диагностирована «саркома верхней трети левого плеча с врастанием в лопатку, ключицу, мышцы плечевого пояса огромного размера»:

"Пациент не мог передвигаться самостоятельно, так как опухоль его перевешивала. На предоперационном этапе диагностики были сложности, связанные с тем, что пациент не помещался в апертуру компьютерного томографа».

Врачи отмечают, что несмотря на размер опухоли, сосуды, которые её питают, можно было перевязать. В итоге «была выполнена плече-лопаточная ампутация левой верхней конечности — удалена левая верхняя конечность с лопаткой, ключицей, мышцами плечевого пояса с минимальной кровопотерей». Операция шла несколько часов. В настоящее время состояние пациента удовлетворительное.

Специалисты онкодиспансера напоминают о необходимости «внимательного отношения к своему здоровью и настоятельно рекомендуют не запускать опухоль до таких размеров, приходить к врачу вовремя, когда шансов на выздоровление больше».

Напомним, по данным Чувашстата, в I квартале 2019 года в Чувашии умерли 3737 человек (в январе-марте 2018 года — 3889). В том числе 445 жителей скончались из-за новообразований (в январе-марте 2018 года — 470), из них у 441 человека были диагностированы злокачественные новообразования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республиканской клинической офтальмологической больнице был прооперирован пациент, которому исполнилось 100 лет. При поступлении пациент был слеп на оба глаза, после операции острота зрения 30%. Отмечается, что на следующий день после операции пациент «отметил существенное улучшение зрения, осыпал комплиментами свою дочь и сестринский персонал отделения».