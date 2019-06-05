Более 9500 школьников Кабардино-Балкарии смогут отдохнуть летом за госсчет

Нальчик, , 15:34 — REGNUM В Кабардино-Балкарии началась летняя оздоровительная кампания детей. В 2019 году за бюджетные средства смогут отдохнуть и поправить свое здоровье более 9500 детей и подростков, сообщили ИА REGNUM 5 июня в пресс-службе главы и правительства региона.

В мероприятиях по оздоровлению школьников примут участие 40 учреждений, в том числе санаторного типа. Кроме того, открыты 24 лагеря с дневным пребыванием детей.

Согласно постановлению правительства КБР, путевками в детские оздоровительные лагеря различного типа, а также санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного и сезонного действия будут обеспечиваться дети школьного возраста до 15 лет включительно.

При этом не менее 54,5% путевок должны быть предоставлены детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям из многодетных, малоимущих семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям-инвалидам, безнадзорным, беспризорным детям, детям безработных граждан и работников бюджетных и других организаций.

Кроме того, правительство поручило организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период.

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Напомним, в 2018 году на летнюю оздоровительную кампанию детей из бюджета республики было выделено 167 млн рублей. При этом стоимость путевки в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия сроком пребывания 21 день составляла 20 916 рублей, в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря — 15 036 рублей.

Всего в оздоровительную кампанию 2018 года всеми формами отдыха, оздоровления и полезной занятостью было охвачено более 13 тыс. детей на базе 38 оздоровительных учреждений.