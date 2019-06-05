На сайт врио главы Липецкой области поступило 10 тыс. обращений и жалоб

Липецк, , 15:31 — REGNUM За время работы персонального сайта временно исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова от пользователей поступило 10 тысяч обращений. Об этом рассказал заместитель главы региона Анатолий Якутин 4 июня на совещании в администрации, посвящённом работе с обращениями граждан.

Больше всего жалоб поступило на работу сферы ЖКХ. Абсолютным лидером по активности жителей является город Липецк.

Работой с обращениями граждан в администрации региона занимается специальный отдел, однако система, по словам Якутина, пока не идеальна. Периодически нарушаются сроки рассмотрения, а чиновники в районах зачастую ограничиваются формальными ответами, не решая проблем. В результате каждый седьмой ответ на жалобу возвращается на доработку.

Врио главы региона Игорь Артамонов поставил перед чиновниками задачу работать продуктивнее:

«Главное мерило эффективности власти — удовлетворенность населения. Это наша базовая задача. Работа должна быть стандартизирована и доведена до идеала», — заявил Артамонов.

С 1 июля на сайте Игоря Артамонова «Развиваем Липецкую область вместе!» произойдут изменения: появятся личные кабинеты заявителей и геотеги для создания полной карты обращений. Дополнительные обязанности появятся у заместителей главы региона — они будут отчитываться о работе с обращениями граждан.