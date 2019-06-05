Среда, 5 Июня 2019 года
15:32:00 МСК

На сайт врио главы Липецкой области поступило 10 тыс. обращений и жалоб

Общество

Игорь Артамонов потребовал эффективнее работать с обращениями жителей региона

Липецк, 5 июня 2019, 15:31 — REGNUM  За время работы персонального сайта временно исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова от пользователей поступило 10 тысяч обращений. Об этом рассказал заместитель главы региона Анатолий Якутин 4 июня на совещании в администрации, посвящённом работе с обращениями граждан.

Больше всего жалоб поступило на работу сферы ЖКХ. Абсолютным лидером по активности жителей является город Липецк.

Работой с обращениями граждан в администрации региона занимается специальный отдел, однако система, по словам Якутина, пока не идеальна. Периодически нарушаются сроки рассмотрения, а чиновники в районах зачастую ограничиваются формальными ответами, не решая проблем. В результате каждый седьмой ответ на жалобу возвращается на доработку.

Врио главы региона Игорь Артамонов поставил перед чиновниками задачу работать продуктивнее:

«Главное мерило эффективности власти — удовлетворенность населения. Это наша базовая задача. Работа должна быть стандартизирована и доведена до идеала», — заявил Артамонов.

С 1 июля на сайте Игоря Артамонова «Развиваем Липецкую область вместе!» произойдут изменения: появятся личные кабинеты заявителей и геотеги для создания полной карты обращений. Дополнительные обязанности появятся у заместителей главы региона — они будут отчитываться о работе с обращениями граждан.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Интернет
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить