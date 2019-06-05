Такие аргументы понятнее Западу: о заявлениях Медведева по транзиту газа

Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM Вопрос о транзите газа через Украину всегда был скорее политическим, чем экономическим, а аргумент о необходимости отказаться от судебных споров и атмосферы конфликта будет более понятен на Западе, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 5 июня, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя высказывания Дмитрия Медведева.

Ранее премьер-министр РФ заявил, что ля сохранения транзита газа через Украину необходимо не только достичь взаимоприемлемых контрактных условий, но также отказаться от бессмысленных судебных споров и в целом от атмосферы «политических спекуляций».

«Вопрос о транзите газа через Украину всегда был политическим. И действия Украины, которая отбирала газ без согласования с «Газпромом», наносили российской компании как экономический, так и репутационный ущерб. Сейчас «Газпром» хочет работать напрямую с Украиной, а не по нынешней схеме через Словакию, и государство его в этом, вероятно, поддержит.

Если украинская сторона не согласится с этим условием, то интерес к Украине для «Газпрома» существенно снизится ввиду наличия альтернативных путей поставок газа в ЕС. Что же касается аргумента о судебных спорах, то он будет понятнее для западного наблюдателя, западного бизнесмена. Это лучше, чем если в прессе будут рассуждать о политической подоплеке и «давлении на Украину», — отметил Дмитрий Кумановский.