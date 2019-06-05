САФУ продолжит увеличивать долю студентов из Вьетнама

Архангельск, , 15:17 — REGNUM Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ) имени М.В. Ломоносова и Ханойский университет предпринимательства и технологий (Вьетнам) подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит российскому вузу увеличить контингент обучающихся из южно-азиатской страны. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба САФУ.

«Подписание Соглашения мы рассматриваем как серьезное историческое событие. Для нас особенное значение имеет то, что это происходит в перекрестный Год России во Вьетнаме и Год Вьетнама в России», — сообщила ректор САФУ Елена Кудряшова.

По её словам, университет продолжит увеличивать контингент иностранных студентов из стран Западной Европы, Центрально-Азиатского региона, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, в том числе в рамках квоты правительства России и по целевому набору. Отмечается также, что Ханойский университет стал первым из Вьетнама, с которым САФУ подписал двустороннее соглашение.

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