Мошенникам дали 100 млн руб. под залог чужих помещений на Невском проспекте

Санкт-Петербург, , 15:18 — REGNUM Крупное мошенничество, связанное с получением многомиллионного кредита под залог чужой недвижимости на Невском проспекте, раскрыто в Петербурге. Предполагаемые мошенники — молодая женщина и трое мужчин — задержаны. Ведется следствие.

Деятельность преступной группы пресекли сотрудники уголовного розыска петербургской полиции, задержавшие ее участников и организатора.

По версии следствия, в конце марта 2018 года злоумышленники арендовали нежилые помещения на Невском проспекте, получив при этом персональные данные собственников. Зная, что хозяева помещений находятся за границей, арендаторы изготовили пакет поддельных документов для получения кредита под залог чужой недвижимости и незаконно получили 100 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

«В ходе проведения обысков у подозреваемых обнаружены и изъяты мобильные телефоны, печати фирм, используемые при совершении мошеннических действий, — сообщили 5 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. — В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности».

Организатор и один из соучастников находятся под стражей, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Органами СКР по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по статье УК РФ о покушении на мошенничество.

Как уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, поддельные документы злоумышленники представили в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Он содержал заведомо ложные сведения о волеизъявлении двух собственников нежилых помещений на передачу их в залог.

Расследование уголовного дела продолжается.