В Екатеринбурге осуждены руководители компании-застройщика

Екатеринбург, , 15:01 — REGNUM В Екатеринбурге двое руководителей фирмы-застройщика получили сроки лишения свободы. Чкаловский райсуд признал их виновными в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями и в мошенничестве в сфере кредитования с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловской облпрокуратуры.

На скамье подсудимых оказались Владимир Б. и Юрий С. Общий объём злоупотреблений превысил 548,7 млн рублей. Суд установил, что с февраля 2010 по октябрь 2015 года ООО «Рубикон-Аэро Инвест» строило многоэтажный многоквартирный 10-секционный дом на улице Щербакова, 20. При строительстве привлекались средства дольщиков.

Два пусковых комплекса первой очереди были сданы, соответственно, 28 декабря 2011-го и 29 декабря 2014 года. Третий пусковой комплекс должен был состоять из 200 квартир, а также из четырёх нежилых помещений. При этом часть средств дольщиков в размере более 185,6 млн рублей оказалась направлена на нужды, не связанные со строительством третьего комплекса. Также подсудимые передали на квартиры третьего комплекса общей стоимостью более 113,2 млн рублей права требования в счёт погашения долгов при строительстве второго комплекса.

В итоге закончить строительство третьего комплекса не удалось. Дольщикам был причинён ущерб в общей сумме более 548,7 млн рублей.

Кроме того, как отмечает начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, руководители фирмы получили в одном из банков 60 млн рублей в виде кредита. Но деньгами они распорядились по своему усмотрению, а обязательств перед кредитором не исполнили.

Приговором суда каждому из подсудимых назначено пять лет заключения. Если приговор вступит в силу, то отбывать наказание они будут в колонии общего режима.