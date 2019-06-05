ЕСПЧ обязал РФ выплатить €1,6 млн за пропавших жителей Чечни и Ингушетии

Париж, , 14:58 — REGNUM Европейский суд по правам человека принял решение о выплате компенсаций родным пропавших жителей Чечни и Ингушетии. Власти России должны по решению ЕСПЧ выплатить по трем фактам в общей сложности €1,6 млн, говорится в решении суда.

По данным судебных материалов, родственники пропавших людей имеют право на компенсацию, в связи с тем что они признаны пострадавшими от действий российских властей. Истцы обратились в ЕСПЧ с заявлениями о пропаже своих родственников после их задержания.

«Суд посчитал, что были нарушены несколько статей Европейской конвенции по правам человека, в частности статьи о праве на жизнь, запрете пыток и бесчеловечного обращения, праве на свободу и личную неприкосновенность и праве на эффективное средство правовой защиты», — пишет ТАСС.

Читайте также: ЕСПЧ обязал РФ выплатить €300 тыс. родным погибших в Чечне в 2000 году

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Европейский суд по правам человека вынес решение о выплате российскими властями около €300 тыс. родственникам тех, кто погиб в 2000 году в чеченском поселке Новые Алды и прилегающих районах Грозного. Напомним, 5 февраля во время операции силовиков в этом селе погиб 21 человек.

Ранее, в 2007 году, ЕСПЧ выносил решение о выплате €170 тыс. пяти истцам, родственникам погибших в Новых Алдах.