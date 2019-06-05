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В Эфиопии религиозные активисты выступили против ЛГБТ-туристов из США

Общество

Организатору тура угрожали, а также призывали не нарушать законы Эфиопии, в соответствии с которыми за гомосексуальные отношения можно получить тюремный срок

Аддис-Абеба, 5 июня 2019, 15:00 — REGNUM  Религиозные активисты призвали правительство Эфиопии запретить визит в страну ЛГБТ-туристов, организованный американской компанией Toto Tours. Об этом передает BBC Africa.

Визит был запланирован на октябрь 2019 года, в соответствии с информацией на официальном сайте компании. Особенное недовольство активистов вызвало то, что по программе туристы должны будут посетить религиозные места Эфиопии. В маршрут включен центр христианского мистицизма Бахр-Дара и святое место Лалибэла, известное своими высеченными в камне христианскими церквями. Обе достопримечательности расположены на севере Эфиопии.

Многие жители Эфиопии очень религиозны и выступают против гомосексуальности, которая, к тому же, запрещена законом, сообщает издание. За гомосексуальные отношения по законам Эфиопии могут приговорить к тюремному заключению вплоть до 15 лет.

Глава коалиции ассоциаций Эфиопской православной церкви Селесту Меет заявил, что «власти должны запретить въезд представителям группы и предотвратить посещения ими святых мест». Дьякон Эфиопской православной церкви Дередже Негаш добавил, что турфирма не имеет права «нарушать законы страны».

В свою очередь, владелец компании Toto Tours Дэн Вейр рассказал журналистам ВВС об угрозах и оскорблениях, которые он получил в социальных сетях.

«Мы скромные и любящие люди, у нас нет никаких дурных намерений, меньше всего мы собираемся навредить кому-то, и несмотря на это нам угрожают», — сообщил Вейр.

Вейр добавил, что был напуган и призвал министерство туризма Эфиопии «быть осторожным».

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Сексуальные меньшинства и гомофобия
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