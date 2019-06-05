Экс-президент Польши озаботился проблемами сексуальных меньшинств

Варшава, , 14:52 — REGNUM Выступая на торжественном мероприятии в Гданьске, посвящённом 30-летию «первых свободных выборов» в Польше, бывший президент страны Лех Валенса поставил вопрос о создании в стране партии сексуальных меньшинств.

«У нас есть сексуальные меньшинства. Почему нет партии сексуальных меньшинств? Почему они должны прятаться?» — сказал он.

«Перемена Леха Валенсы поражает. Несколько лет назад он хотел закрыть гомосексуалистов за стеной, теперь призывает их к созданию политической партии и убеждает, что они не должны прятаться», — недоумевает по этому поводу издание wpolityce.pl, сравнивший ситуацию с «кабаре».

"Опять Европа смотрит на Польшу, в Гданьск. Мы должны дать снова сигнал, мудрости и свободы…» — говорил Валенса на митинге.

Также бывший председатель антисоветского профсоюза «Солидарность» и экс-президент сообщил, что собирается отойти от политической деятельности, и передать дела сыну.

«Я уже отвоевался. 50 лет воевать — это достаточно», — сказал он.