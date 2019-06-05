Среда, 5 Июня 2019 года
15:00:32 МСК

Жильё детям – в приоритете: новый вид алиментов необходим

Общество

Предложение Минюста РФ актуально

Жильё детям – в приоритете: новый вид алиментов необходим
Иван Шилов © ИА REGNUM
Квартира

Москва, 5 июня 2019, 14:47 — REGNUM  Предложение Минюста не выглядит странным, а вполне аргументированным и актуальным. Алименты алиментами, но детям надо где-то жить, они не могут оставаться без крыши над головой, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Понятно, что речь идёт о крайне незначительном количестве российских граждан, не заботящихся о своем потомстве.

«Но весь бюджет Российской Федерации не стоит даже одной слезы маленького ребенка, который по вине родителей и недосмотру властей оказался в тяжелой ситуации.

А вопрос обеспечения жильем в этом плане в России находится в числе приоритетных», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство юстиции РФ выступило с предложением ввести новый вид алиментов. В ведомстве предлагают обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жильё.

Читайте также: Минюст предлагает ввести в России новый вид алиментов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Алименты: законодательство и нарушения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить