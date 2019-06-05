Игровая студия Rocksteady отказалась от участия в E3 2019

Лондон, , 14:23 — REGNUM Студия Rocksteady, известная геймерам по своей серии игр, в основу которых легла комикс-вселенная DC, проигнорирует выставку E3 2019. Об этом 4 июня на своей странице в Twitter сообщил глава компании Сефтон Хилл.

https://twitter.com/Seftonhill/status/1136038340652916736

Он вынужден был дать комментарий после того, как поклонники Rocksteady забросали его вопросами по поводу участия студии в предстоящей E3 2019. Хилл добавил, что в 2019 году её сотрудники выступят в роли «болельщиков» и будут наблюдать за происходящим из своего офиса в Лондоне, где сейчас ведется работа над созданием новой игры.

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Напомним, последней игрой студии стал проект Batman: Arkham VR, он создавался для платформ виртуальной реальности. Релиз игры состоялся в октябре 2016 года на платформе PlayStation VR, она также была портирована на HTC Vive и Oculus Rift.

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