Показательная история: мэр Омска упала в лужу у проблемного дома

Омск, , 14:05 — REGNUM Глава Омска Оксана Фадина поскользнулась на грязи во время выездного совещания в Советском округе. Градоначальница назвала инцидент показательным, сообщает 5 июня «Омск-информ».

Фадина побывала на площадке возле дома 55 по улице 20-го Партсъезда, стена которого ранее стала разрушаться. На её пути оказалась лужа.

«Ну что, будем прыгать?» — предложила Фадина подчиненным и попыталась преодолеть лужу.

Однако мэр оступилась и упала в грязь, запачкав костюм и руки. Фадина продолжила объезд округа, после чего назвала инцидент «показательной историей» и поручила навести порядок на придомовой территории, так как лужи идут под фундамент дома.

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