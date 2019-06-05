Среда, 5 Июня 2019 года
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Показательная история: мэр Омска упала в лужу у проблемного дома

Общество

Глава города запачкала костюм и руки

Омск, 5 июня 2019, 14:05 — REGNUM  Глава Омска Оксана Фадина поскользнулась на грязи во время выездного совещания в Советском округе. Градоначальница назвала инцидент показательным, сообщает 5 июня «Омск-информ».

Фадина побывала на площадке возле дома 55 по улице 20-го Партсъезда, стена которого ранее стала разрушаться. На её пути оказалась лужа.

«Ну что, будем прыгать?» — предложила Фадина подчиненным и попыталась преодолеть лужу.

Однако мэр оступилась и упала в грязь, запачкав костюм и руки. Фадина продолжила объезд округа, после чего назвала инцидент «показательной историей» и поручила навести порядок на придомовой территории, так как лужи идут под фундамент дома.

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Городское благоустройство
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