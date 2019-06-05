Около 50% всех детских смертей в Африке вызваны голодом — исследование

Аддис-Абеба, , 14:15 — REGNUM Около 50% всех детских смертей на африканском континенте вызваны голодом, передает The Guardian Africa со ссылкой на исследование, проведенное аналитическим центром организации African Child Policy Forum (ACPF), базирующимся в Аддис-Абебе.

Исследование, проведенное ACPF выявило, что 60 миллионов детей не получают достаточного количества пищи. Питание девяти из десяти африканских детей не отвечает критериям минимально приемлемого рациона, установленного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а двое из пяти детей едят нерегулярно.

Отмечается, что каждые три секунды один ребенок умирает из-за недостатка пищи — около 10 тысяч детей в день. Несмотря на то, что в мире наблюдается тенденция на улучшение ситуации, в некоторых регионах Африки положение ухудшается.

Среди стран, где больше всего детей недоедает — Чад, Либерия, Конго, за ними следуют Зимбабве, Гвинея-Бисау, Гамбия и ДР Конго.

«Детский голод — сугубо политическая проблема», — заявила исполнительный директор ACPF Ассефа Бекеле.

«Это результат сочетания политического безразличия, неверных стратегий в управлении и экономически необоснованных действий. Неприкрытая реальность такова, что происходящее продолжает быть трагедией, которую не признают и замалчивают, возможно, потому что это проблема бедных людей», — добавила Бекеле.

«Абсолютно неприемлемо, что в XXI веке дети Африки голодают. Статистика поистине настораживает. Детский голод вызван бедностью, неравномерным экономическим ростом, гендерным неравноправием и нарушенной системой снабжения продовольствия. И хотя в Африке сейчас производится больше пищи, чем когда-либо, это не решает проблему улучшения рациона питания», — считает директор ACFD.