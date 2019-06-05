В Нидерландах пережившая насилие девушка прибегла к эвтаназии

Амстердам, , 13:55 — REGNUM В Нидерландах 17-летняя девушка, которая трижды стала жертвой насильников в 11 и 14 лет, решила уйти из жизни, воспользовавшись правом на эвтаназию. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что девушка страдала посттравматическим стрессовым расстройством, депрессией и анорексией. Последние несколько лет она лечилась в психиатрических больницах.

О своем решении девушка никому не рассказывала. Родители узнали о выборе дочери лишь найдя в ее комнате прощальное письмо.

Как сообщало ИА REGNUM, Нидерланды стали первой страной, где в 2002 году была законодательно разрешена эвтаназия — практика прекращения жизни человека. Позже эту процедуру легализовали в других странах — Бельгии, Канаде, Японии, Люксембурге, а также отдельных штатах США.

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