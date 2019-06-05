Петербургские детдома обяжут впускать комиссии по делам несовершеннолетних

Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM Петербургский парламент поддержал законопроект, который вводит штрафы за недопуск в детские дома комиссий по делам несовершеннолетних, передает 5 июня корреспондент ИА REGNUM. По словам единоросса Александра Тетердинко, внеплановые проверки в детдомах и частных детсадах сталкиваются с противодействием персонала.

«Члены комиссий по делам несовершеннолетних имеют право в соответствии с законом совершать различные инспекционные поездки и визиты в специализированные учреждения. Бывают ситуации, когда в то или иное учреждение таких проверяющих не пускают — как правило, если инспекция является внеплановой. Возникали проблемы и с доступом проверяющих в частные учреждения — например, детские сады. Никакой ответственности за это не предусмотрено, и мы предлагаем устранить этот пробел», — пояснил депутат.

За воспрепятствование деятельности комиссий по делам несовершеннолетних предлагается ввести административную ответственность в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 5 до 20 тысяч рублей для должностных лиц, от 30 до 50 тысяч рублей — для юридических. Проект одобрили в первом чтении.

На 1 января 2019 года в организациях для детей-сирот в Петербурге проживают 1356 несовершеннолетних воспитанников. Кроме того, в учреждениях проживают 76 лиц из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, в возрасте от 18 до 23 лет. В ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга находятся 19 организаций для детей-сирот — 14 Центров содействия семейному воспитанию и 5 Домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном развитии.

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