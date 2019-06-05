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Бывшему сити-менеджеру южноуральского Миасса изменили меру пресечения

Общество

Теперь ему запрещено приближаться к зданию мэрии более чем на 50 метров

Челябинск, 5 июня 2019, 13:40 — REGNUM  Бывший сити-менеджер южноуральского Миасса Станислав Третьяков освобождён из-под домашнего ареста. Такое решение принял Центральный райсуд Челябинска.

Теперь на него судом наложен ряд ограничений. В частности, он не может приближаться к зданию мэрии Миасса на расстояние более чем 50 метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задержан он был в ноябре 2018 года. Ему вменили получение взятки в размере более 140 тыс. рублей. Сам Третьяков не признал за собой вины.

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