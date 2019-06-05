На 18 оренбургских некоммерческих проектов выделяют президентские гранты

Оренбург, , 13:27 — REGNUM В Оренбургской области 18 некоммерческих организаций получат президентские гранты на общую сумму более 26,2 млн рублей. Фонд президентских грантов подвел итоги первого конкурса 2019 года и одобрил 30% от всех поданных НКО региона заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Из 60 заявок удовлетворено 18. Некоммерческие проекты будут реализованы в Оренбурге — 15, Бузулуке — два и Орске — один. Лидером по привлечению средств на решение социальных проблем стала Оренбургская областная молодежная общественная организация «Военно-патриотический поисковый клуб «Патриот», получившая грант на сумму более 5,5 млн рублей. Денежные средства будут направлены на работу по увековечению памяти защитников Отечества во время Великой Отечественной войны в рамках реализации проекта «Чкаловские дивизии. Памяти погибших». Запланировано проведение поисковых экспедиций, оцифровка документов, находящихся на хранении в военных комиссариатах региона, а также работа по изучению боевого пути.

Другая оренбургская областная общественная организация — «Федерация детских организаций» — получит 2,7 млн рублей для реализации проекта «Департамент детского мнения». Это развитие механизма участия детей и молодёжи в принятии решений, затрагивающих интересы ребёнка.

Грантовую поддержку в размере более 2,5 млн рублей получит проект от организации работающей молодежи «ПРОФИ». Проект «PROкачаем Оренбуржье 2.0» является логическим продолжением проекта «PROкачаем Оренбуржье», получившего поддержку Фонда президентских грантов в 2017 году.

Уже 10 июня стартует второй конкурс президентских грантов 2019 года. Прием заявок продлится до 31 июля.

Добавим, на первый конкурс президентских грантов в 2018 году оренбургскими некоммерческими организациями было представлено 58 социальных проектов, из которых в число победителей вошли 13. Грантовая поддержка составила 13,7 млн рублей.

Стоит отметить, Фонд президентских грантов является единым оператором грантов президента Российской Федерации. Впервые конкурс состоялся в 2006 году. Гранты президента выделяются некоммерческим организациям, которые участвуют в развитии институтов гражданского общества, реализуют, в первую очередь, социально значимые проекты.