Миллионы жителей Сомали могут столкнуться с голодом из-за засухи – ООН

Могадишо, , 13:18 — REGNUM По оценкам ООН, около 5,4 миллионов жителей Сомали, пострадавших от засухи, столкнутся с острой нехваткой продовольствия в следующем месяце, если в решение проблемы срочно не вмешаются гуманитарные организации, передает VOA Africa.

Как сообщает Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR), засухи, вызванные климатическими изменениями, все чаще происходят в Сомали. Новая засуха началась незадолго после того, как жители страны в 2017 году начали восстановление после двух засушливых лет. Тогда более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома в поисках воды, пищи и работы. В результате текущей засухи около 50 тысяч человек стали беженцами.

Представитель UNHCR Бабар Балоч заявил, что продовольственные проблемы в стране остро ощущаются уже сейчас. Он добавил, что время, чтобы помощь пострадавшим от засухи истекает, так как пик засухи предположительно придется на июль 2019 года.

Балоч отметил, что 2,2 млн человек находятся в наиболее тяжелом положении и нуждаются в срочной помощи.

«Риски гибели жителей реальны. Если помощь не придет вовремя, люди начнут умирать. Давайте не будем забывать, как в прошлые годы силами международного сообщества, местных администраций и других заинтересованных лиц мы смогли избежать голода», — сообщил Балоч.

Балоч выразил сожаление тем, что миссия по борьбе с голодом в Сомали недостаточно финансируется. Он отметил, что лишь 20% от требуемых $710 млн на борьбу с засухой в Сомали были получены.