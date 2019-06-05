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Нарушения интеллектуальных прав приводят к чрезмерной компенсации — мнение

Общество

«Это вызывает тревогу»

Екатеринбург, 5 июня 2019, 13:14 — REGNUM  В России сложилась тревожная ситуация с законодательством об интеллектуальном собственности за нарушения в этой сфере предусмотрены несоразмерные им компенсации. Об этом заявила заслуженный юрист России Людмила Новосёлова на конференции, посвящённой 25-летнему юбилею принятия Гражданского кодекса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Новосёловой, нынешний механизм даёт возможность взыскивать компенсацию в значительном размере.

«А у суда фактически нет возможности влиять на размер этой компенсации», — отметила юрист.

Конституционный суд РФ уже указал на возможность снижения компенсации, и этот посыл «был обращён к законодателю». Однако в законодательстве до сих пор не предусмотрен механизм уменьшения выплачиваемой суммы.

«До настоящего времени вопрос о внесении изменений в Гражданский кодекс не решён», — сказала Новосёлова.

Напомним, в Екатеринбурге продолжается конференция, посвящённая 25-летнему юбилею принятия Гражданского кодекса РФ. 5 июня мероприятие проходит на базе Уральского государственного юридического университета.

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