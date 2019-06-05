Представитель Алибасова рассказал о происшествии с продюсером

Москва, , 13:00 — REGNUM Продюсер Бари Алибасов получил тяжелый ожог пищевода, ожоги желудка и дыхательных путей, когда по ошибке выпил едкую жидкость для прочистки труб. Алибасов находится в сознании и дышит сам, рассказал его PR-директор Вадим Горжанкин телеканалу «360».

Несчастный случай произошел 4 июня дома у Алибасова в Мерзляковском переулке. Продюсер выпил едкое щелочное средство «Крот», после чего позвонил помощнику и рассказал об этом. Помощник вызвал «скорую», после оказания первой помощи Алибасова доставили в НИИ имени Склифосовского.

«Бари Алибасов держался очень стойко в этой действительно тяжелой ситуации. Со слов родственников, каким-то образом умудрялся шутить», — сказал Горжанкин.

Он добавил, что медики отметили положительную динамику в состоянии Алибасова, так как в подобных случаях люди могут терять сознание и задыхаться. Вместе с тем состояние продюсера остается тяжелым.

Как сообщало ИА REGNUM, о госпитализации Алибасова рассказал его сын Бари Алибасов-младший. Он уточнил, что отец выпил из стакана едкое вещество, приняв его за сок.

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