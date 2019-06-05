Жена фигуранта дела о ребёнке, убитом в Киевской области: «Я в шоке»

Киев, , 13:53 — REGNUM Супруга одного из полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика в украинском городе Переяслав-Хмельницкий, заявила, что часть вины за гибель ребёнка лежит на родителях. Об этом сообщила 5 июня украинская газета «Сегодня».

По её словам, родители мальчика не должны были пускать малыша туда, где стреляют:

«Из их дома можно было увидеть, что на лужайке стреляют. Как они могли отпустить своего ребёнка? Я в шоке», — заявила женщина.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Переяслав-Хмельницке были задержаны двое полицейских, которые подозреваются в убийстве пятилетнего мальчика.

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