Министр транспорта Индонезии: число ДТП сократилось во время Лебарана

Джакарта, , 13:24 — REGNUM Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади заявил, что число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) во время возвращения жителей Индонезии на родину в праздник Лебаран резко сократилось, сообщает Gatra.

По словам министра, во время Лебарана процент несчастных случаев в стране снизился на 50% по сравнению с прошлым годом. В это время жители Индонезии покидают свои дома, чтобы повидаться с родственниками в других городах.

«Во время Лебарана в Индонезии произошло 336 дорожно-транспортных происшествий. К сравнению в 2018 году в это же время произошло 831 несчастный случай», — заявил министр транспорта Буди Карья Сумади в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, пятого июня мусульмане в Индонезии отмечают Лебаран, день окончания священного месяца Рамадан.

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