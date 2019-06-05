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Министр транспорта Индонезии: число ДТП сократилось во время Лебарана

Общество

Во время Лебарана в Индонезии произошло 336 дорожно-транспортных происшествий, а в 2018 году — 831

Джакарта, 5 июня 2019, 13:24 — REGNUM  Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади заявил, что число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) во время возвращения жителей Индонезии на родину в праздник Лебаран резко сократилось, сообщает Gatra.

По словам министра, во время Лебарана процент несчастных случаев в стране снизился на 50% по сравнению с прошлым годом. В это время жители Индонезии покидают свои дома, чтобы повидаться с родственниками в других городах.

«Во время Лебарана в Индонезии произошло 336 дорожно-транспортных происшествий. К сравнению в 2018 году в это же время произошло 831 несчастный случай», — заявил министр транспорта Буди Карья Сумади в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, пятого июня мусульмане в Индонезии отмечают Лебаран, день окончания священного месяца Рамадан.

Читайте ранее в этом сюжете: 5 июня жители Индонезии отмечают праздник Лебаран

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Дорожно-транспортные происшествия
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