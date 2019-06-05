В Москве выделят около 20 млрд рублей на поддержку детей-сирот

Москва, , 14:49 — REGNUM В Москве ежегодно в течение 2019−2021 годов будут выделять по 6,4 млрд рублей на поддержку детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей. Соответствующий закон приняли депутаты Московской областной думы на заседании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Меры социальной поддержки также рассчитаны на новую категорию получателей — лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя.

Как пояснил председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев («Единая Россия»), поправки вносятся сразу в несколько региональных законов: об организации опеки, попечительства и патронажа; о развитии образования и профессиональном образовании; о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот.

Изменяется порядок предоставления путёвок для отдыха детей и их оздоровления — появилась возможность получить компенсацию за самостоятельное приобретение таких путёвок.

Также уточнены гарантии прав детей-сирот на защиту от безработицы. Определены размеры гарантированных законом компенсаций и порядок предоставления жилья. Теперь по истечении пятилетнего срока договора спецнайма жилого помещения в случае выявления обстоятельств о необходимости содействия договор с данными категориями лиц может быть продлён.