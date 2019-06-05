Комфортная среда? В Оренбурге спуск в Уралу довели до повторного капремонта

Оренбург, , 12:46 — REGNUM В Оренбурге Арбитражный суд полностью удовлетворил иск управления строительства и дорожного хозяйства администрации к ООО «СКИБ» об устранении недостатков на объекте «Спуск к реке Урал». Компанию обязали в течение трех месяцев (с момента вступления в законную силу решения суда) исполнить гарантийные обязательства, сообщает портал Урал56.

Добавим, в феврале 2019 года Арбитражный суд принял исковое заявление от муниципальных чиновников. Ответчиком стало ООО «СКИБ», которое выполняло ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия. Управление строительства и дорожного хозяйства потребовало устранить дефекты и недостатки, выявленные в процессе эксплуатации лестничного марша.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, визитную карточку Оренбурга и объект культурного наследия — спуск к Уралу в Оренбурге начали ремонтировать в 2017 году. В конце 2017 года доступ на лестницу открыли. Однако радость горожан от белоснежного марша была недолгой. Люди стали замечать, что на спуске появляются трещины, а штукатурка отслаивается. Народ забил тревогу. Тогда общественность успокоили, что подрядчик проявил инициативу и сделал работы, которые были запланированы на более поздний срок. Дефекты устранят.

Примечательно, что осенью 2017 года активные горожане выражали опасение, что ремонт в холода и под дождем или снегом снизит качество работ. Однако тогда в ООО «СКИБ» заверяли, что используют специальный строительный материал, морозы не страшны. Кроме того, в мэрии заявили, что восстановлен рецепт бетона сталинских времен. Обещали отремонтировать на века и на такое же время сохранить спуск и набережную в белоснежном виде. На деле оказалось, что спуск, пережив одну зиму, покрылся ржавыми разводами. В течение двух лет общественность выражает возмущение и говорит о том, что визитную карточку превратили в позор города.

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Стоит отметить, что в середине мая 2019 года Оренбург посетила представитель центрального штаба ОНФ. После визита на набережную, часть которой уже благоустроили в рамках проекта о комфортной городской среде, Светлана Калинина заявила, что лестница требует капитального ремонта, косметический уже не поможет. Первый заместитель главы Оренбурга Сергей Чуфистов с этим мнением согласился. Чиновник тогда сказал, что вопрос решается на уровне суда, среди требований замена материалов на долговечные, в частности, гранит.

Напомним, что во время ремонтных работ в 2017 году с лестничного спуска сняли гранитные плиты. Демонтаж объяснили тем, что подрядчик воссоздает облик по проекту 1952 года. Гранитные плиты появились позже, когда спуск ремонтировали в 1980-х годах.

«Реконструкция 1980 года была неудачной, её плачевный результат мы видим сейчас. Состав материалов нынешней реконструкции будет абсолютно идентичен историческому. Будут использованы мраморная крошка и пыль, а также цемент высокой марки. Нам предстоит сложнейшая работа», — отмечал летом 2017 года Сергей Бренев, на тот момент ещё начальник департамента градостроительства и земельных отношений мэрии.

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Сейчас идет речь о возвращении гранитных плит на место. Как показала практика, реконструкция 2017 года оказалась тоже неудачной и весьма затратной. На работы потратили почти 60 млн рублей.

ОНФ заявил о намерении запросить информацию по ситуации, возникшей вокруг объекта культурного значения и его ремонта, реставрации, у прокуратуры области. Светлана Калинина недоумевает по поводу того, что после плохо сделанных ремонта и реставрации компания ООО «СКИБ» (руководителем является депутат горсовета от «Единой России» Владимир Курников) до сих пор не находится в реестре недобросовестных подрядчиков.

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