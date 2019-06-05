Среда, 5 Июня 2019 года
12:48:49 МСК

В Южной Корее провели опрос на тему движения #MeToo

Общество

В опросе приняли участие 3873 человека в возрасте от 19 до 75 лет

Сеул, 5 июня 2019, 12:38 — REGNUM  В Южной Корее провели опрос на тему движения #MeToo. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Корейского института по здравоохранению и социальным вопросам (KIHASA).

Согласно результатам опроса, проведенного с июня по сентябрь 2018 года среди 3873 человек (1967 мужчин, 1906 женщин) в возрасте от 19 до 75 лет, 53,6% опрошенных поддерживают движение #MeToo, 28,6% — относятся нейтрально, 15,8% — не поддерживают, 2,3% — не слышали о таком движении.

Известно, что среди представительниц женского пола данное движение поддерживают 62,4% опрошенных, среди представителей мужского пола — 45,2% опрошенных.

Кроме того, специалисты заметили тенденцию: чем ниже возраст опрошенных, тем больше они поддерживают движение #MeToo. Известно, что движение поддерживают 58,5% опрошенных в возрасте от 20 лет, 57,1% — в возрасте от 30 лет, 55,6% — в возрасте от 40 лет, 54,3% — в возрасте от 50 лет, 43,1% — в возрасте от 60 лет.

#MeToo — движение женщин за свое достоинство и против права мужчин рассматривать их исключительно как средство удовлетворения своих сексуальных желаний.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социологические опросы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить