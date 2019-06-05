Количество зараженных вирусом Эбола в ДР Конго достигло 2000 человек

Киншаса, , 12:19 — REGNUM Министерство здравоохранения ДРК сообщило, что с августа 2018 г. по настоящее время уже более 2000 людей были инфицированы опасным вирусом Эбола в восточноафриканской стране.

Как сообщается, в стране было зарегистрировано более 2000 случаев заражения вирусом. Из них 1346 летальных исходов, еще 539 людям удалось излечиться от заболевания.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, работники здравоохранения по-прежнему говорят о том, боевики в ДРК препятствуют их деятельности и совершают нападения.

Тем не менее, по словам представителей министерства, случаев нападения на медицинские центры стало меньше по сравнению с предыдущими месяцами.

Напомним, что первые случаи заражения вирусом Эбола был зарегистрированы 1 августа 2018 г. в провинции Северное Киву, а затем в районе провинции Итури, однако вирус Эбола не распространился на соседние страны.