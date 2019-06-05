ЗакС Петербурга единогласно поддержал запрет иностранцам водить экскурсии

Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM Петербургские депутаты поддержали запрет иностранцам водить экскурсии в России. За соответствующую федеральную инициативу, которую внесут в Госдуму, проголосовали 5 июня все 50 городских парламентариев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ представил единоросс Алексей Макаров. Он пояснил, что документ, в случае принятия Госдумой, не только запретит иностранцам водить экскурсии, но и обяжет органы госвласти субъектов РФ ввести процедуру аттестации гидов и надзирать за их работой, а также установит ответственность, вплоть до административного выдворения из России тех нелегальных экскурсоводов, которые нарушают закон.

Макаров отметил, что в одном Петербурге работают более пяти тысяч гидов-переводчиков, которые «страдают, когда идет планомерный захват рынка иностранными гидами-переводчиками».

Депутат Михаил Амосов в свою очередь обратил внимание, что, например, китайские туристические группы не только пользуются услугами исключительно своих соотечественников на экскурсиях, но и обедают в неких закрытых китайских ресторанах.

«Мы даже не знаем, как они расплачиваются, может быть, они это делают в Китае, всё это проходит мимо налоговых органов», — подчеркнул Амосов.

«Яблочник» Борис Вишневский напомнил, как призывал правоохранителей расследовать деятельность полуподпольных китайских магазинов по продаже золота и янтаря, куда тоже могут попасть лишь организованные тургруппы из КНР, но о результатах ему так и не сообщили.

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Впрочем, законопроект Алексея Макарова направлен исключительно на тех гидов-переводчиков и сопровождающих тургрупп, которые могут рассказывать нелепицы о российской истории зарубежным гостям.

«Можно услышать, что Северная война была начата Петром I из-за запасов янтаря под Балтийским морем, а змея — это священное животное в России, именно поэтому она изображена вместе с Медным всадником. Нетрудно догадаться, что подобной информацией потчуют китайских туристов. Вот выдержка из одной из экскурсий: «Александр Пушкин не был российским гражданином. На самом деле, он был негром, иностранцем, которого прислал в Россию один африканский король. Тогда в России очень любили страшные и пугающие вещи. Он прибыл в Россию и нашел себе очень красивую, умную, молодую жену. И выучил русский язык с русской женой». Это выдержка из экскурсии, которая и правда звучит в Царскосельском лицее, и становится уже совсем несмешно», — пояснял ранее депутат.

В 2018 году въездной туристский поток в Петербург составил 8,2 млн человек, это на 700 тысяч больше, чем в 2017 году.

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