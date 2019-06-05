Парусник «Паллада» вернулся во Владивосток из учебного рейса

Владивосток, , 12:11 — REGNUM Учебное парусное судно «Паллада» вернулось во Владивосток после посещения портов в Японии и Китае, сообщает 5 июня пресс-служба Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуз).

Рейс «Паллады» стал 143-м по счёту. Парусник проследовал по маршруту Владивосток — Нагасаки (Япония) — Циндао (КНР) — Владивосток. За время рейса на борту судна плавательную практику прошли 117 курсантов из учебных заведений Приморского края, Крыма, Сахалинской области.

Во время плавания судна курсанты и экипаж приняли участие в фестивале парусных судов «Нагасаки-2019» в Японии. Также в местах стоянок во всех портах на учебном парусном судне проводились мероприятия «открытого борта».

Отмечается, что в этом году «Паллада» проведёт два учебных рейса, а 1 ноября отправится в кругосветную экспедицию учебных парусных судов Росрыболовства, посвящённую 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева.

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