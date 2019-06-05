Приамурье вошло в число регионов с минимальной рождаемостью

Благовещенск, , 12:29 — REGNUM По данным, приведённым Росстатом, Приамурье вошло в число регионов, показавших наименьшую рождаемость, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, в начале 2019 года в Приамурье спад рождаемости составил 15,8% в сравнении с прошлым годом. Хуже показатели только на Чукотке (— 16,7%), Краснодарском крае (— 16,7%), Орловской области (— 17,9%) и Подмосковье (— 19,2%). Рост рождаемости зафиксирован в Москве, Магадане и Карачаево-Черкесии. Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала «тревожной тенденцией» резкий спад рождаемости в стране.

«К сожалению, нужно отметить достаточно тревожные тенденции в части рождаемости», — сказала она.

По словам Анны Кузнецовой, коэффициент рождаемости в России за последние три года снизился с 12,9 до 10,9 рождений на 1 000 человек населения.

В 2018 году население России сократилось впервые за 10 лет. Миграционный приток не смог компенсировать естественную убыль населения. В правительстве рассчитывают, что переломить ситуацию удастся в 2023—2024 годах и тем самым выполнить одну из национальных целей развития, обозначенную в майском указе президента Владимира Путина.

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Как сообщало ИА REGNUM, рождаемость на Дальнем Востоке хотят поднять допмерами. Семьи получат выплаты на первого и второго ребёнка, а в регионах, где суммарный коэффициент рождаемости больше двух — и на третьего. Об этом говорил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

«Принято решение о том, что субъекты ДФО со следующего года будут получать дополнительную специальную поддержку из федерального бюджета на следующие меры поддержки семьи: это единовременная выплата при рождении первого ребёнка, это дополнительная выплата при рождении второго ребёнка на условиях, предусмотренных для материнского капитала. Также — это вхождение в программу выплат на третьего ребёнка субъектов ДФО, где суммарный коэффициент рождаемости больше двух», — заявил министр