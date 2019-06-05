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Путин поручил проверить деятельность ФАП

Общество

Анализ должен быть проведен до 1 сентября 2019 года

Москва, 5 июня 2019, 12:01 — REGNUM  Правительство проверит деятельность фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП в Регионах России. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщает «Медвестни».

Особенно будет уделено внимание не недопустимость замещения ФАП в субъектах РФ на домохозяйства, оказывающих первую медицинскую помощь.

Анализ деятельности ФАП в России должен быть проведен до 1 сентября 2019 года.

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, общее число ФАП составляет 43 тыс. РНЕ хватает 1 тыс. объектов. В ближайшие 1−2 года планируется построить около 570 ФАП.

Подробности: Плоды реформы. В России за год стало на 242 ФАП меньше

Как сообщало ИА REGNUM, в России уменьшается количество фельдшерско-акушерских (ФАП) и фельдшерских пунктов (ФП). За 2018 год их общее число снизилось на 0,6%.

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