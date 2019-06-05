Правительство Украины фактически не контролирует «Нафтогаз» — аудиторы

Киев, , 12:18 — REGNUM Правительство Украины фактически лишено полномочий, позволяющих контролировать деятельность компании «Нафтогаз». Об этом передает издание «Украинская правда» со ссылкой на отчёт украинской Счётной палаты.

Специалисты Счётной палаты утверждают, что в реестре корпоративных прав государства содержатся недостоверные и неполные данные о правах Фонда государственного имущества, который представляет государство. В результате в 2016 и 2017 годах фактические расходы «Нафтогаза» над запланированными превысили $5 млрд и $7,9 млрд соответственно.

За счёт этих расходов формировались необоснованно высокие зарплаты работников и руководителей «Нафтогаза», которые в 2016 году кратно превысили среднюю зарплату по Украине, отметили в Счётной палате.

Аудиторы не сумели определить правомерность выплат премий и вознаграждений работникам компании, поскольку не получили первичные финансовые документы.

В Счётной палате также отметили, что закон Украины об акционерных обществах не содержит механизм контроля за деятельностью государственных акционерных компаний.

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