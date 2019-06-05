Среда, 5 Июня 2019 года
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Пользователи сообщили о сбоях в работе Twitter

Общество

Почти 81% пользователей сообщили о сбоях в работе интернет-сайта Twitter

Москва, 5 июня 2019, 11:55 — REGNUM  Пользователи из США, Мексики, Бразилии, Японии и ряда европейских стран сообщили о сбоях в работе Twitter, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных онлайн-ресурсов.

Отмечается, что почти 81% пользователей сообщили о сбоях в работе интернет-сайта Twitter. Около 10% пользователей пожаловались на сбои в работе приложения в мобильных устройствах на операционной системе Android и 8% — на операционной системе iOS.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в работе сервиса обмена сообщениями Snapchat произошел глобальный сбой. В пике было зафиксировано более 2,6 тыс. сообщений от пользователей о недоступности сервиса.

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