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В Москве появится новая категория получателей соцгарантий

Общество

На нее будут распространяться все существующие меры поддержки в столице

Москва, 5 июня 2019, 12:47 — REGNUM  В Москве вводится новая категория получателей гарантий по социальной поддержке — лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Московской городской думы на заседании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснил председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев («Единая Россия»), численность лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в 2016 году составила 51 человек, в 2019 году ориентировочно составит 17 человек, в 2020 году — 17 человек, в 2021 году — 20 человек.

Проект закона города Москвы «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы» был рассмотрен на заседании комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям. По замыслу авторов, он усовершенствует законодательство Москвы в части социальной поддержки детей-сирот и приведения его в соответствие с федеральным законодательством.

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