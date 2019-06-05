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Прокуратура Воронежа требует 3 млн рублей с экс-руководителя заповедника

Общество

В качестве возмещения ущерба

Воронеж, 5 июня 2019, 11:49 — REGNUM  Иск о возмещении трех миллионов рублей в качестве возмещения ущерба от коррупционного преступления к одному из руководителей ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова» направила прокуратура Воронежа в суд. Об этом ИА REGNUM 5 июня сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Как сообщается, в 2011 году были похищены три миллиона рублей, выделенные заповеднику из федерального бюджета по программе развития экологического туризма на территории Воронежского государственного заповедника. Обвиняемым по статьям о растрате в особо крупном размере, а также об использовании служебных полномочий проходит один из бывших руководителей заповедника, работавший в 2011 году.

«С целью возмещения ущерба, причиненного коррупционным преступлением государству, прокуратурой города в интересах Российской Федерации в лице ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова» предъявлено исковое заявление о взыскании денежных средств в сумме 3 млн. рублей с лица, совершившего преступление», — сообщил представитель прокуратуры.

Как уточняется, иск будет рассмотрен судом в рамках уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года на пост директора ФГБУ «Воронежский государственный заповедник был назначен Анатолий Тарасов, который ранее возглавлял КУ ВО «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области». Спустя некоторое время после назначения он инициировал проверки финансово-хозяйственной деятельности заповедника со стороны правоохранительных органов и Минприроды. Причиной стали многочисленные нарушения в работе организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Воронежский заповедник проверяют Минприроды и правоохранители

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