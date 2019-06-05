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Стало известно, сколько у ФБР снимков для распознавания лиц

Общество

В базу внесены фотографии из архивов бюро и снимки, переданные властями

Стало известно, сколько у ФБР снимков для распознавания лиц
Иллюстрация:  Цитата к/ф «Терминатор 2. Судный день». реж. Джеймс Кэмерон . 1991. США. Франция
Распознование лиц

Вашингтон, 5 июня 2019, 11:57 — REGNUM  Более 640 млн фотографий содержится в базе данных Федерального бюро расследований (ФБР) США, предназначенной для распознавания лиц. Об этом говорится в опубликованном докладе главного контрольно-ревизионного органа Конгресса США — Управления по подотчетности правительства.

База данных ФБР с возможностью поиска насчитывает, по состоянию на апрель 2019 года 641 млн фотографий, включая данные по 21 штату. Речь идет именно о количестве изображений, а не людей, уточняется в докладе.

Со снимками работает отдел ФБР, занимающийся распознаванием лиц. В базу внесены фотографии из архивов бюро, например, сделанные при задержаниях, и переданные властями изображения, такие как снимки с водительских удостоверений.

При этом в управлении отметили, что еще в 2016 году поднимали вопрос о ситуации с защитой личных данных. Сделан вывод о том, что ФБР не в полной мере следует законам о защите личных данных граждан и не приложило достаточно усилий для обеспечения точности распознавания лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года американского студента Усмана Баха задержали по обвинению в кражах из магазинов Apple. Юноша решил отсудить у компании $1 млрд, так как система распознавания лиц приняла его за преступника. Предположительно, настоящий злоумышленник воспользовался утерянными Бахом водительскими правами.

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