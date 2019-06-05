Интерфейс Frostpunk полностью переделают в версии для PS4 и Xbox

Варшава, , 11:38 — REGNUM Версия популярной игры Frostpunk для платформ PS4 и Xbox One получит полностью переработанный интерфейс. Об этом 4 июня сообщил портал Screen Rant.

По имеющейся информации, версия игры для консолей будет полностью соответствовать версии для ПК, однако управление будет сильно отличаться. Руководитель проекта Якуб Стокальский пояснил, что разработчики могли без особых усилий портировать игру на PS4 и Xbox One и предоставить геймерам возможность в процессе игры использовать виртуальный курсор.

Но в итоге сотрудники 11 bit studios решили переработать весь интерфейс с нуля для того, чтобы игрокам ничто не мешало погрузиться в захватывающий игровой процесс Frostpunk.

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Напомним, игра Frostpunk представляет собой градостроительный симулятор, выполненный в жанре стимпанка (или паропанка). Геймерам предлагается руководить спасением замерзающего города.

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