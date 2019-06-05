Схема хищения пенсий у населения выявлена в Дагестане

Дербентский район, Дагестан, , 11:38 — REGNUM Уголовное дело об особо крупном мошенничестве и служебном подлоге возбуждено против двух сотрудников специализированной организации и неустановленных должностных лиц управления соцзащиты населения в Дербентском районе Дагестана. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в размере более 2,8 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 5 июня в пресс-службе Следственного комитета республики.

Установлено, что сотрудники спецорганизации занимались доставкой пенсий отдельным категориям граждан, проживающим в Дербентском районе. В 2016 — 2017 годы они вступили в сговор с неустановленными должностными лицами указанного управления и стали вносить в официальные ведомости и реестры выдачи выплат ложные сведения о выплаченных суммах в сторону их завышения. Это позволило злоумышленникам присвоить себе указанную сумму.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в хищении более 576 тысяч рублей у дагестанского Фонда социального страхования подозревается бухгалтер одной из частных компаний в Агульском районе республики. Следствие выяснило, что с помощью вносимых в официальные документы ложных данных она прибрала к рукам средства, предназначенные для выплат по беременности и родам.