На юго-западе Китая задержан подозреваемый с 39 кг метамфетамина

Куньмин, Китай, , 11:27 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала подозреваемого в торговле наркотиками и изъяла почти 39 кг метамфетамина, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Полиция пограничного города Линьцан установила КПП на въезде на национальное шоссе 214 еще 31 мая 2019 года в рамках проведения операции по борьбе с наркотиками. Около 22:30 по местному времени того же дня полиция изъяла 54 упаковки метамфетамина общим весом 38,8 кг, которые были спрятаны за внутренней обивкой салона внедорожника. Расследование продолжается.

Напомним, что китайская провинция Юньнань граничит с «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Таиланд, Мьянма и Лаос. Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Шаньси на севере Китая был ликвидирован подпольный завод по производству наркотиков.

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