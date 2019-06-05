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На юго-западе Китая задержан подозреваемый с 39 кг метамфетамина

Общество

Наркотики были спрятаны во внедорожнике

Куньмин, Китай, 5 июня 2019, 11:27 — REGNUM  Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала подозреваемого в торговле наркотиками и изъяла почти 39 кг метамфетамина, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Полиция пограничного города Линьцан установила КПП на въезде на национальное шоссе 214 еще 31 мая 2019 года в рамках проведения операции по борьбе с наркотиками. Около 22:30 по местному времени того же дня полиция изъяла 54 упаковки метамфетамина общим весом 38,8 кг, которые были спрятаны за внутренней обивкой салона внедорожника. Расследование продолжается.

Напомним, что китайская провинция Юньнань граничит с «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Таиланд, Мьянма и Лаос. Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Шаньси на севере Китая был ликвидирован подпольный завод по производству наркотиков.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайской провинции Шаньси ликвидировано подпольное наркопроизводство

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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