Аэропорт «Шереметьево» им. Пушкина украсила скульптура поэта

Москва, , 11:26 — REGNUM В московском аэропорту «Шереметьево», получившего имя великого русского поэта и писателя А.С. Пушкина, проходят праздничные мероприятия, посвящённые этому событию, передаёт 5 июня корреспондент ИА REGNUM.

Накануне 220-летия классика русской литературы проходит торжественное открытие скульптуры. Также запланированы литературные чтения, флеш-моб и другие события.

Кроме этого, международный аэропорт представляет новые атрибуты оформления. В их числе приветственные баннеры, медиа-экраны и багажные бирки.

Пассажиры авиарейсов с 5 июня смогут найти произведения Александра Пушкина можно во всех комфортабельных залах аэропорта — бизнес-залах, комнатах матери и ребенка, залах отдыха для пассажиров с ограниченными возможностями.

Как сообщало ИА REGNUM, праздничные мероприятия по случаю 220-летия со дня рождения поэта прошли в подмосковной усадьбе Захарово, в которой прошло детство поэта.

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