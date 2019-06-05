Среда, 5 Июня 2019 года
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ВСУ провели нестандартные танковые учения в Донбассе

Общество

Решения пришлось принимать на ходу

Киев, 5 июня 2019, 11:26 — REGNUM  На полигонах, расположенных на временно подконтрольной Украине территории Донбасса, прошли танковые учения. Об этом сообщили 5 июня в пресс-службе Операции объединённых сил (ООС).

«На этот раз для тактико-специальных учений с танковым подразделением был применён нестандартный подход, который состоял в том, что подчинённые лишь в общих чертах знали, что их ожидает впереди», — сказано в сообщении.

Командирам экипажей, которые участвовали в учениях, приходилось постоянно вести разведку и принимать решения по мере развития ситуации.

В пресс-службе ООС отметили, что учения прошли удачно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Николаевской области ВСУ в три этапа провели батальонные тактические учения.

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Вооруженные силы Украины
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