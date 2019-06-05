Цифровое право в России отстаёт из-за технологического разрыва — мнение

Екатеринбург, , 11:49 — REGNUM Отставание цифрового законодательства в России может быть связано с технологическим запаздыванием всей цифровой сферы. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Бронислав Гонгало корреспонденту ИА REGNUM.

Эксперт отверг заявление, что Россия сильно отстаёт по цифровому праву, но признал необходимость «наращивания темпа».

«Да, этим надо заниматься. Но это должно идти естественным путём! Мы отстаём. Возможно, это обусловлено технологическим отставанием», — считает Гонгало.

По мнению юриста, нельзя зацикливать на одной только цифровой отрасли, которая стала в последнее время модной.

«Я к «цифре» отношусь с некоторой иронией. Мы пережили Батыя, Мамая, Наполеона, Отечественную войну… переживём и цифровизацию!» — не унывает член Совета.

Напомним, 4 июня члены президентского Совета по гражданскому законодательству обратили внимание на отставание цифрового законодательства от реальности. Ряд законопроектов, которые внесли в Госдуму ещё в 2018 году, оказались недостаточного качества и находятся на доработке.