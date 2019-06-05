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Наиболее важные предметы в школе – опрос

Общество

Опрос «Левада-центра»

Наиболее важные предметы в школе – опрос
Иван Шилов © ИА REGNUM
Математика

Москва, 5 июня 2019, 11:16 — REGNUM  Большинство жителей России в школе надо уделять наибольшее внимание преподаванию русского языка, истории (по 43%) и математике (39%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

В пятерке важных школьных предметов оказались родной язык и литература (32%) и иностранные языки (29%).

Также респонденты считают главными дисциплинами: компьютерную грамотность (21%), физику, химию, биологию (21%), трудовое воспитание (19%), физкультуру (16%) и общественные науки (социологию, экономику, политологию) (11%).

Реже всего граждане РФ отмечают важность таких предметов, как: основы религии, Закон Божий (4%), бухгалтерию, делопроизводство (3%), военное дело и этику (по 2%).

Опрос проведен 24−29 мая 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1616 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, самый важный и полезный школьный предмет, который пригодится детям в реальной жизни, — математика. В этом уверены 72% жителей России (в 2009 году 50%).

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