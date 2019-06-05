В Москве установят памятник чемпионату мира по футболу

Москва, , 13:08 — REGNUM В Москве установят памятный знак, посвящённый чемпионату мира по футболу 2018 года. Соответствующее решение приняли депутаты Московской городской думы на заседании столичного парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточняется в пояснительной записке, средства на установку памятника выделят из городского бюджета. Объём финансирования проектных и производственно-строительных работ по сооружению памятника и благоустройству прилегающей территории составит 15 млн рублей.

«Комиссия по монументальному искусству на заседании 27 мая 2019 года рассмотрела предложение о возведении памятного знака, посвящённого чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, которое поступило от департамента культурного наследия города Москвы. С учётом положительных заключений органов исполнительной власти города Москвы, комиссия приняла решение поддержать эту инициативу», — говорится в документе.

Памятник планируется установить на улице Никольская в Тверском районе столицы.

Депутаты столичного парламента от фракции КПРФ высказались против установки памятного знака, отметив, что Москва больше нуждается в увековечении памяти советского военачальника, маршала Советского Союза — Александра Василевского. Решение об установке памятника было принято ещё 10 лет назад.

Напомним, 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года в одиннадцати российских городах. Его признали самым прибыльным в истории — международная федерация заработала на чемпионате в России свыше $5,3 млрд.

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