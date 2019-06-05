Тюменский школьник поджёг лес — его родители заплатят 267 тыс. рублей

р-н Исетский, Тюменская область, , 11:12 — REGNUM Тюменских родителей накажут за шалость сына. который поджёг лесной массив. Инцидент произошёл 5 мая 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

Площадь возгорания вблизи села Минино Исетского района на момент обнаружения составляла два гектара, на момент ликвидации — 13 га. Пожар был ликвидирован силами ГБУ ТО «Тюменская авиабаза», ГУ МЧС, местным населением. Ущерб, причинённый государственному лесному фонду, составил 267 844 рубля.

Личность поджигателя установлена. Им оказался 13-летний подросток. Возбудить уголовное дело по ч.2 ст. 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений повлекшее крупный размер») в силу возраста против него невозможно.

Матери ребёнка предложено возместить ущерб по лесному пожару. При отказе от добровольной оплаты, на родителей мальчика будет подано исковое заявление в Исетский районный суд.