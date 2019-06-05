Среда, 5 Июня 2019 года
11:27:30 МСК

В работе информационной системы ГИБДД произошел сбой

Общество

Специалисты работают над устранением неполадок

В работе информационной системы ГИБДД произошел сбой
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Засада

Москва, 5 июня 2019, 11:20 — REGNUM  Сбой в работе информационной системы ГИБДД затронул все регионы России. Об этом сообщает 5 июня «Коммерсантъ».

Отмечается, что трудности возникли с регистрацией автомобилей и снятием их с учета. Специалисты работают над устранением неполадок.

Федеральная информационная система была создана для автоматизации работы ГИБДД. В ней, в частности, ведется учет паспортов на транспортные средства, ДТП, водительских удостоверений, правонарушений и угонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году московское управление ГИБДД не смогло вынести около 5,4 млн штрафов из-за технической ошибки в работе информационной системы. Неполадки приводили к некорректному введению данных и последующему удалению штрафов из системы.

Читайте также: Из-за ошибки в базах МВД РФ взыскать миллиарды штрафов уже не получится

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить