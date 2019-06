Игра Monster Boy and the Cursed Kingdom получила дату релиза на ПК

Лондон, , 11:01 — REGNUM Игра Monster Boy and the Cursed Kingdom, выйдет на платформе ПК в июле 2019 года. Об этом 4 июня сообщил портал Gamereactor UK.

Издание отмечает, что игра появится в таких онлайн-магазинах, как GOG и Steam. Она выполнена в жанре платформера (игры, в которых геймерам предлагается прыгать по различным платформам для завершения уровня). Её разработкой занимались студии FDG Entertainment и The Game Atelier

Напомним, Monster Boy and the Cursed Kingdom вышла на Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One в декабре 2018 года. Особую популярность игра получила среди владельцев Switch.

