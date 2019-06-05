В 2018 году из банкоматов в Германии было украдено €18 млн — статистика

Берлин, , 10:56 — REGNUM Взломы банкоматов при помощи взрывов становятся повседневным преступлением в Германии. Согласно статистике Федерального управления криминальной полиции, за 2018 год было зарегистрировано 369 подобных попыток, передает немецкий канал n-tv 5 июня.

В 240 случаях преступникам удалось взорвать банкомат, в 137 — получить наличные деньги. В общей сложности за год злоумышленники присвоили таким образом €18 млн.

Наибольшее число взломов банкоматов зафиксировано на северо-западе страны в Северном-Рейне — Вестфалии — 108. Следом идет федеральная земля Гессен с 31 случаем. Чаще всего на такие преступления идут организованные группы. Две трети подозреваемых во взломе банкоматов являются так называемыми гастролирующими преступниками.

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В 2018 году число таких преступлений выросло на 38% по сравнению с предыдущим годом. Десять лет назад в течение календарного года были совершены всего 33 попытки взрыва банкоматов.

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