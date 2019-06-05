В президентском совете защитят «братьев и сестёр» школьников

Екатеринбург, , 10:57 — REGNUM Льготы для поступающих в учебные учреждения детей, чьи старшие братья или сёстры уже учатся в школе или детском саду, будут введены из-за юридических споров. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Бронислав Гонгало корреспонденту ИА REGNUM.

В законопроекте предлагается дать право на приоритетное поступление в школу или детский сад ребёнку, чей старший брат или сестра учится в соответствующем учебном учреждении. Для этого предлагается внести правки в Семейный кодекс. Однако на заседании Совета 4 июня изменение подвергли критике.

«Вчерашние споры обусловлены сугубо юридическим подходом. Сугубо догматика, формализм. Закон должен служить людям! И он направлен на то, чтобы людям стало лучше!» — уверен Гонгало.

Впрочем, предложение поправить не только Семейный кодекс, но и ФЗ «Об образовании» прозвучало уместно, считает юрист.

«Сейчас бы принять законопроект в первом чтении, а ко второму можно и закон об образовании поправить», — сказал член Совета.

Напомним, расширить список детей, имеющих право на первоочередное зачисление в учебные учреждения, неоднократно предлагали в Екатеринбурге. В 2019 году запись в школы города сопровождалась многочисленными скандалами.

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